Mayonnade heeft EK-selectie handbalvrouwen rond, Groot ontbreekt

Emmanuel Mayonnade, bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen, heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK in Noorwegen en Denemarken (3-20 december). Harma van Kreij en Nikita van der Vliet maken zich op voor hun eerste eindtoernooi.

Nycke Groot ontbreekt in de 18-koppige selectie van Mayonnade. De 32-jarige topspeelster van het Deense Odense bedankte bijna twee jaar geleden voor Oranje om "gas terug te nemen". Omdat haar naam wel opdook in de voorlopige selectie, groeiden de geruchten over een mogelijke terugkeer.

Nu kan door de deelname van Groot echter definitief een streep. Van Estavana Polman en Delaila Amega, beiden langdurig geblesseerd, was al bekend dat zij het EK moeten missen.

Servië is eerste tegenstander

Oranje, de wereldkampioen van 2019, is op het EK ingedeeld in een poule met Hongarije, Servië en Kroatië. Op 4 december komt Nederland in het Noorse Trondheim tegen Servië voor het eerst in actie.