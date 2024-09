Voorwaardelijke celstraf oud-BBC-presentator Edwards voor bezit kinderporno

Oud-BBC-presentator Huw Edwards is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor het bezit van kinderporno.

Edwards was jarenlang een van de bekendste nieuwspresentatoren op tv bij de BBC. In 2022 was hij degene die de Britten op de hoogte bracht van het overlijden van koningin Elizabeth. Ook deed hij verslag van verkiezingen, de Olympische Spelen in 2012 en koninklijke huwelijken.

Eind juli bekende Edwards dat hij tussen december 2020 en augustus 2021 van een contact via WhatsApp 41 beelden van kinderporno had ontvangen. De meeste kinderen op de beelden waren zo'n 13 à 15 jaar, maar er zouden ook beelden tussen hebben gezeten van een kind van 7 à 9 jaar.

Er zaten ook bewegende beelden tussen. De beelden had hij gekregen van een pedofiel, die in maart van dit jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf.

Volgens de rechter maakte Edwards zich schuldig aan "zeer ernstige vergrijpen", maar vormt hij geen gevaar voor kinderen. Hij krijgt daarom alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf. Wel moet hij zich verplicht laten behandelen in een programma voor zedendelinquenten.

Beelden niet zelf gemaakt

De advocaat van Edwards benadrukte voor de rechter dat zijn cliënt de beelden niet zelf had gemaakt. Hij zei ook dat Edwards geen foto's bewaarde of doorstuurde. Verder zou maar een klein deel van de honderden beelden die hij had ontvangen illegaal zijn geweest.

Edwards zou ook na augustus 2021 nog contact hebben gehouden met de pedofiel, maar hem hebben verzocht geen illegale beelden meer te sturen. Tot april 2022 zou Edwards nog wel legale beelden van porno hebben ontvangen.

Justitie voerde aan dat Edwards mogelijk nog veel meer illegale beelden heeft gekregen. Er zou alleen duidelijk zijn geworden wat hij via WhatsApp toegezonden kreeg. Wat hij via andere kanalen mogelijk heeft ontvangen, zou niet te achterhalen zijn.

Kritiek op BBC

In de zaak heeft ook Edwards' voormalige werkgever flinke kritiek gekregen. De BBC kwam er vorig jaar november al achter dat er een onderzoek liep naar de presentator, toen die werd opgepakt. Voor het grote publiek was dat toen nog niet bekend. Edwards vertrok formeel pas in april bij de BBC, op eigen initiatief. Hij zei dat hij op doktersadvies ontslag moest nemen.

De BBC verdedigde zich door erop te wijzen dat lang niet duidelijk was waar Edwards van werd verdacht. Bovendien zou de omroep het verzoek hebben gekregen in het belang van het onderzoek niet te veel deining te veroorzaken.

Geschorst door BBC

Edwards was a langer niet meer op tv. In juli 2023 werd hij door de BBC geschorst na beschuldigingen van een vrouw dat Edwards haar zoon van 17 jaar tienduizenden ponden had betaald voor het sturen van seksueel getinte foto's. De 17-jarige liet nog diezelfde maand weten dat het verhaal van zijn moeder "onzin" was. Ook de politie verklaarde later geen bewijs te hebben gevonden. Rond dezelfde tijd werden er meer beschuldigingen geuit tegen Edwards vanwege grensoverschrijdend gedrag.

In november vorig jaar stuitte de politie in een onderzoek dat zich aanvankelijk niet richtte op Edwards op diens WhatsApp-uitwisselingen met de pedofiel.