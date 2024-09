Zeven kandidaten voor verkiezing IOC-voorzitter, Brit Coe geldt als gedroomde winnaar

In een brief die Bach vorige week verstuurde aan de 111 leden van het uitvoerend comité van het IOC maakte de preses duidelijk dat de kandidatuur van Coe wat hem betreft geen gelopen koers is. Zo moet de nieuwe voorzitter volgens het schrijven gedurende zijn gehele regeerperiode lid zijn van het IOC. Na zijn maximale termijn van twaalf jaar zwaait Coe in 2027 af als voorzitter van World Athletics, waarmee hij zijn kwaliteitszetel in het IOC moet opzeggen.

Te oud?

Een tweede bezwaar is Coe's leeftijd. Omdat hij tijdens een mogelijke eerste termijn als voorzitter 70 jaar wordt, zou hij in 2033 na twee termijnen van zes jaar moeten afzwaaien. Bach wil nadrukkelijk een kandidaat benoemen die van 2025 tot 2037 op het pluche zit. Om die reden zou ook de 64-jarige Samaranch junior bij voorbaat als kandidaat afvallen.