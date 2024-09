Zeven kandidaten bij verkiezing IOC-voorzitter, Brit Coe gedoodverfde winnaar

Bach kondigde tijdens het slotweekeinde van de recente Zomerspelen in Parijs zijn vertrek als voorzitter van het IOC aan. Tijdens het IOC-congres in maart 2025 zal na geheime stemming blijken wie de opvolger van de Duitser wordt.

Coe geldt in de internationale sportwereld als de gedroomde kandidaat voor het hoogste ambt in de mondiale sport. Maar met een reeks ferme besluiten schopte de Brit uitgerekend Bach dusdanig voor de schenen dat de Duitser hem liever niet als zijn opvolger ziet.

Voormalig atleet Coe is tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter (Moskou 1980 en Los Angeles 1984). In 2012 stond hij aan het hoofd van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen. Drie jaar later werd hij voorzitter van World Athletics.

Bonussen uitgekeerd

In die hoedanigheid nam hij een aantal beslissingen die het IOC niet bepaald welgevallig zijn. Zo houdt de mondiale atletiekfederatie nog altijd vast aan het standpunt dat Russen niet welkom zijn op internationale atletiektoernooien, inclusief de Olympische Spelen.

Daarnaast besloot World Athletics dit jaar, zeer tegen de zin van Bach in, tot het uitkeren van bonussen van 50.000 dollar, omgerekend zo'n 45.000 euro, aan goudenmedaillewinnaars van de Spelen van Parijs.

Medekandidaat voor het IOC-voorzitterschap Lappartient was niet te spreken over het bonusssysteem: