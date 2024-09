Man aangehouden in 20 jaar oude verkrachtingszaak

De politie in Rotterdam heeft een 39-jarige man aangehouden voor een ruim twintig jaar oude verkrachtingszaak. Twee weken geleden werd de zaak door het coldcaseteam van de politie heropend na nieuwe informatie.

In januari 2004 werd een vrouw van 30 twee keer op verschillende plekken in Rotterdam verkracht.

Ruzie

Nadat ze samen met haar vriend de metro uitgestapt was, kreeg haar vriend ruzie met een groepje mannen. Toen hij wegliep, probeerde de vrouw de ruzie te sussen en liep een stukje met het groepje mee. Daarna werd ze door een van de mannen verkracht. Even later werd ze verderop in een park door meerdere mannen nog een keer verkracht.

Ondanks uitgebreid politieonderzoek werd de zaak in 2004 niet opgelost.

Na heropening van de zaak vroeg de politie via sociale media of mensen zich nog wat van het incident konden herinneren. Ook was er aandacht voor de zaak in de tv-programma's Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond. Daarnaast werd een oproep gedaan aan het bewuste groepje mannen om zich te melden.

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht. Wat de rol is van de aangehouden man zou zijn, is niet bekend.