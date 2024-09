FNV eist voor komend jaar loonstijging van 7 procent

Vakbond FNV wil dat in 2025 de lonen met 7 procent stijgen. Dat blijkt uit de looneis die de bond traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag heeft gepresenteerd.

Volgens vicevoorzitter en onderhandelaar Zakaria Boufangcacha is deze loonstijging nodig voor koopkrachtverbetering en bestaanszekerheid. Dat veel werkenden afgelopen jaar hun loon al zagen stijgen, weerhoudt FNV er niet van om 7 procent te eisen.

"Dankzij de loonstrijd die veel leden de afgelopen twee jaar hebben gevoerd, is in heel veel cao's de inflatieachterstand inmiddels goedgemaakt. Om ervoor te zorgen dat mensen meer te besteden krijgen, zetten we komend jaar in op koopkrachtverbetering in plaats van enkel koopkrachtbehoud."

Het minimumloon moet ook verder stijgen, vindt de vakbond. Volgens FNV zou 16 euro per uur een eerlijk tarief zijn. Op dit moment is het 13,68 euro.

32 uur werken in 4 dagen

Ook zet FNV komend jaar in op een vierdaagse werkweek. Als 32 uur werken in vier werkdagen de norm wordt, zo denkt de vakbond, wordt het aantrekkelijker voor werknemers om meer uren te werken. Het kabinet hoopt juist dat Nederlanders gemiddeld meer uren gaan werken.

"Het klinkt misschien tegenstrijdig," zegt Boufangcacha, "maar we willen hiermee de krapte in de arbeidsmarkt tegengaan." FNV refereert aan onderzoek waaruit zou blijken een vierdaagse werkweek de productiviteit én de privé-werkbalans zou verbeteren.