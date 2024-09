Bergwijn debuteert met assists en sneert naar Koeman: 'Misschien eerst komen kijken'

Steven Bergwijn heeft bij zijn debuut in Saudi-Arabië met twee assists bijgedragen aan een ruime zege van zijn nieuwe club Al-Ittihad. De van Ajax overgekomen aanvaller stond in de basis en was aangever bij twee doelpunten van Karim Benzema.

Al-Ittihad won voor bijna 50.000 toeschouwers in Jeddah met 7-1 van Al-Wehda uit Mekka. De 26-jarige Bergwijn kreeg na afloop vragen over de negatieve reacties op zijn overstap naar de Saudische competitie.

"Misschien moeten ze hier eerst komen kijken en dan pas oordelen", zei Bergwijn, gevraagd naar de mening van onder anderen bondscoach Ronald Koeman, die de aanvaller niet meer oproept voor Oranje.

Volgens Koeman getuigt de stap van Bergwijn niet van sportieve ambitie. Daarvoor zou het niveau te laag liggen. "Dat denken ze daar", aldus de 35-voudig international na zijn debuut voor de na drie wedstrijden ongeslagen koploper.

Bergwijn speelde 64 minuten en bedankte na afloop de fans voor het warme welkom: "Ik voel me hier meteen thuis. Het voelt alsof ik word opgenomen in jullie familie." Verder speelden onder anderen N'Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar en Moussa Diaby voor Al Ittihad.