Vandaag begint 'trial of the century': Manchester City versus Premier League

Manchester City vecht de komende weken voor zijn status van Premier League-club. Niet op het veld, daar gaat alles crescendo voor de koploper, maar in de rechtbank. Engelse media spreken van een 'trial of the century' (rechtszaak van de eeuw, red.).

Vandaag staan de Premier League en haar regerend landskampioen voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar. Manchester City is door de Premier League aangeklaagd voor het overtreden van 130 financiële regels tussen 2009 en 2018.

De meeste aanklachten tegen City gaan over het niet verstrekken van juiste financiële informatie over bijvoorbeeld salarissen van trainers en spelers.

Mocht Manchester City schuldig worden bevonden, kan de Premier League punten in mindering brengen of zelfs beslissen tot uitsluiting, waardoor de club gedwongen zou degraderen naar de Championship. Volgens Engelse media is het "onmogelijk" om de uitkomst van de zaak te voorspellen.

Fictieve sponsordeals

Het Duitse nieuwsblad Der Spiegel publiceerde de afgelopen jaren verschillende uitgelekte documenten over de financiële situatie bij de Engelse club. Daarin staat dat City via fictieve sponsordeals met satellietbedrijven van zijn eigenaar meer geld in de club pompte, ook kregen spelers een hoger salaris uitbetaald dan gecommuniceerd.

Dat document was aanleiding voor de Premier League en de UEFA om onderzoek te doen naar de club.

Manchester City is sinds 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group. In die tijd heeft de club acht keer de Premier League gewonnen. Het geld van de Group komt op verschillende manieren binnen. Vier van de tien hoofdsponsors van de club zijn eigendom van de Group, waaronder ook shirtsponsor Etihad Airways.