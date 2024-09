Tito Jackson, lid van Jackson 5, overleden

De Amerikaanse muzikant Tito Jackson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat maken zijn zonen bekend op Instagram. Tito Jackson was een van de negen kinderen uit de muzikale Jackson-familie, net als Michael, Janet en Jermaine.

Tito was een van de broers die samen de groep Jackson 5 vormden. Michael en Jermaine waren daar ook lid van. Zij begonnen later een solocarrière en werden muzikale supersterren.

Voor Tito gold dat niet. Hij bleef meer op de achtergrond en speelde in de Jackson 5 gitaar en zong op de achtergrond. De groep had had hits met nummers als ABC, I Want You Back and I'll Be There.

Tito's zonen TJ, Taj and Taryll zeggen geschokt te zijn door het overlijden van hun vader. "We zijn verdrietig, ons hart is gebroken." Ze zeggen niets over de doodsoorzaak.