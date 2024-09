Tito Jackson (70), lid van Jackson 5, overleden

De Amerikaanse muzikant Tito Jackson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat maken zijn zonen bekend op Instagram. Tito Jackson was een van de negen kinderen uit de muzikale Jackson-familie, net als Michael, Janet en Jermaine.

Tito, geboren als Toriano Adaryll Jackson, was een van de broers die samen de groep Jackson 5 vormden. Michael en Jermaine waren daar ook lid van. Zij begonnen later een solocarrière en Michael werd een muzikale superster.

Voor Tito gold dat niet. Hij bleef meer op de achtergrond en speelde in de Jackson 5 gitaar en zong op de achtergrond. De groep had had hits met nummers als ABC, I Want You Back and I'll Be There. The Jackson 5 is in 1997 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

The Jackson 5, waaronder Tito met gitaar, met hun hit "I want you back" in de Ed Sullivan Show in 1969: