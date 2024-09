Oranje onder 20 bereikt halve finales WK na strafschoppen tegen gastland Colombia

Het Nederlands elftal voor voetbalsters tot 20 jaar heeft de halve finales van het WK bereikt. In een volgepakt Estadio Pascual Guerrero in Cali sleepte Oranje er een verlenging uit door tegen gastland Colombia tweemaal van achterstand terug te komen (2-2).

Uiteindelijk werd het duel beslist via strafschoppen, daarin won Nederland met 3-0. Keepster Femke Liefting stopte twee Colombiaanse strafschoppen, Nederland was foutloos vanaf de stip.

In de halve eindstrijd is Japan, dat regerend wereldkampioen Spanje uitschakelde (1-0), de tegenstander. De andere halve finale gaat tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea.

Fleur Stoit had in de eerste helft met het hoofd 1-1 gemaakt nadat Karla Torres het thuispubliek al vroeg in de kwartfinale had laten juichen. Voor 38.000 toeschouwers sloeg Torres in de tweede helft opnieuw toe met een bekeken schot van randje zestien.