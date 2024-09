Wekdienst 16/9: Coronavaccinaties weer van start • Voormalig Jumbo-topman voor de rechter

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Enkele miljoenen mensen kunnen weer een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Die moet de afweer voor de herfst en winter verhogen.

Op de wegen richting Duitsland kan het druk zijn, verwacht de ANWB. Dat heeft te maken met grenscontroles die het buurland invoert om naar eigen zeggen terroristen en illegale migranten te kunnen weren.

De rechtbank in Assen houdt een eerste zitting in de strafzaak tegen de voormalige Jumbo-topman Frits van Eerd en een medeverdachte. Van Eerd wordt vervolgd voor corruptie en valsheid in geschrifte.

Het Europees Parlement komt voor het eerst sinds het zomerreces weer samen in Straatsburg.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse Secret Service heeft het vuur geopend op een man die zich met een geweer ophield in de buurt van oud-president Donald Trump. De FBI gaat ervan uit dat de man van plan was een aanslag te plegen op de Republikeinse presidentskandidaat.

Het incident vond plaats het de Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida. In een mail aan zijn aanhangers, geciteerd door onder meer persbureau AP, laat Trump weten dat hij in veiligheid is en dat het goed met hem gaat.

Ander nieuws uit de nacht:

Waterstanden lopen verder op, Midden-Europa nog niet verlost van noodweer: Vooralsnog zijn er acht mensen omgekomen als gevolg van het noodweer in Midden-Europa.

Orkaan komt af op Shanghai, honderdduizenden geëvacueerd: De laatste keer dat er zo'n zware storm over de Chinese stad trok, was in 1949.

Honderden Marokkaanse jongeren proberen oversteek te maken naar Spaanse Ceuta: Onder de noemers 'We zien elkaar op 15 september' en '15/9 Fnideq-Ceuta' gingen de afgelopen weken talloze video's in Marokko viraal. Daarin werden jongeren aangemoedigd om met zijn allen de illegale oversteek te maken.

En dan nog even dit:

De Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaat aangifte doen tegen twee mannen die het stadion beklommen. Dat gebeurde dinsdag, maar afgelopen weekend zetten ze een video ervan op YouTube: