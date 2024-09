McLaren stoot Red Bull van eerste plek: 'Uitvoering coureurs gaat verschil maken'

Pérez maakte indruk op zijn teambaas. "Checo reed als een winnaar. Het is goed om zijn auto te zien meedoen voor de zege, maar enorm jammer dat hij het niet kon verzilveren met een podiumplaats."

In de slotfase van de race kwam Pérez in botsing met de Ferrari van Carlos Sainz. De twee raakten elkaar op het rechte stuk, knalden de muur in en bleven puntloos.

"Heel frustrerend", verzucht Horner, "Checo had op het podium moeten staan. In elk geval als nummer drie, misschien op de tweede plaats en hij had zelfs kunnen winnen."

'Gelukkig niet meer punten gepakt'

In de strijd om de titel bij de coureurs pakte Norris drie punten terug op Verstappen. De marge is verkleind van 62 naar 59 punten, terwijl Norris vanaf de vijftiende plek moest starten. "Gezien de kwalificatie van Lando is het frustrerend dat we hem niet konden verslaan", zegt Horner, "maar gelukkig heeft hij niet heel veel meer punten gepakt."

Norris zelf was verrast met zijn vierde plaats, hij rekende op een uitslag zo rond plek acht. Ook zijn teambaas had deze opmars niet zien aankomen. "Ik ben vaak optimistisch, maar dat hij Verstappen zou kunnen verslaan op de baan, had ik niet verwacht."