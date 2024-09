Waterstanden lopen verder op, Midden-Europa nog niet verlost van noodweer

De waterstanden in het oosten van Duitsland nemen als gevolg van het noodweer steeds verder toe. Ook in Polen, Oostenrijk en Tsjechië blijven de problemen groot na de vele regen die is gevallen.

In de Elbe, bij Dresden, bereikt het water naar verwachting later vandaag een hoogte van zes meter, terwijl het normale niveau rond de twee meter ligt. De stad houdt ook rekening met overstromingen vanwege de brug die eerder deze week gedeeltelijk in de rivier stortte. Door de brokstukken die in het water kunnen ophopen, kan de stand van de Elbe plaatselijk tot een halve meter hoger liggen.

In Oostenrijk zijn de problemen al een stuk groter. In de deelstaat Neder-Oostenrijk zijn meerdere dammen doorgebroken. Premier Mikl-Leitner van Neder-Oostenrijk noemt het "een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt". Bondskanselier Nehammer heeft meer geld vrijgemaakt uit een noodfonds.

Polen en Tsjechië zwaar getroffen

De Poolse premier Tusk bezocht gisteren de gebieden die overstroomd zijn in het zuidwesten van Polen. Ook daar zijn meerdere dammen doorgebroken. De rivier de Oder zorgt onder meer in de plaats Klodzko, richting de grens met Tsjechië, voor problemen. Het water staat daar nu bijna zeven meter hoog, waar een stand van ongeveer een meter normaal is.

De Tsjechische regering komt vandaag samen om het te hebben voor noodhulp voor de getroffen gebieden. President Pavel roept iedereen op om geld te doneren voor de mensen in Jesenik en Frydlant, beide steden in de buurt van de grens met Polen. Dat zijn de armste regio's van het land.

De schade is groot in Jesenik: