Orkaan komt af op Shanghai, honderdduizenden geëvacueerd

In Shanghai is orkaan Bebinca aan land gekomen. Volgens Chinese meteorologen is dat de zwaarste tropische storm in de miljoenenstad in 75 jaar. Meer dan zeshonderd vluchten zijn uit voorzorg geannuleerd.

Volgens Chinese staatsmedia zijn 377.000 mensen uit Shanghai geëvacueerd. Er worden windsnelheden verwacht van 151 kilometer per uur en het zal hard gaan regenen. Er kan 25 centimeter regen vallen aan de Chinese oostkust.

Naast de geschrapte vluchten rijden er ook minder treinen. Veel Chinezen maken deze dagen gebruik van het openbaar vervoer en het vliegtuig. Het is het weekend van het Chinees Maanfeest, een van de belangrijkste feestdagen in het land, dat doorgaans met familie wordt gevierd.

In Shanghai wonen ongeveer 25 miljoen mensen. De laatste keer dat er zo'n zware orkaan over de stad trok, was in 1949. Shanghai heeft niet vaak last van orkanen, die komen meestal zuidelijker in China aan land.