Grenscontroles richting Duitsland begonnen, maar drukte op wegen blijft uit

Vanaf middernacht wordt op verschillende plekken langs de grens gecontroleerd door de Duitse politie. Volgens de ANWB rijdt het voorlopig nog goed door op de wegen richting Duitsland en zijn er geen files aan de grens.

De Duitse politie controleert vooral steekproefsgewijs op verschillende plekken langs de grens, waaronder bij de A30 bij Bad Bentheim, de A280 bij Bunde en de B402 bij Schöninghsdorf. Die wegen liggen dicht bij Enschede, Winschoten en Emmen.

De ANWB laat weten dat het moeilijk in te schatten is of de drukte uitblijft of dat er in de loop van de dag toch files ontstaan. Volgens de verkeersdienst ligt dat aan de Duitse politie en hoe intensief zij voertuigen controleren.

Illegale migranten weren

Bij zuidelijkere grensovergangen heeft de Duitse politie aangekondigd niet op vaste punten te controleren, maar 'flexibel te reageren'. Ook worden zijstraten bij de grens extra in de gaten gehouden, evenals het treinverkeer.

Duitsland besloot vorige week tot de grenscontroles om illegale migranten en terroristen te weren. Minister van Binnenlandse Zaken Faeser zegt dat ze Duitsland zo hoopt te beschermen tegen dreigingen zoals islamitisch terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.

De maatregel geldt zeker zes maanden. Tijdens het EK voetbal deze zomer werd er ook al extra gecontroleerd.