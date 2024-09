'Overstromingen zijn een kwestie van pech, maar de kans op pech neemt wel toe'

Dat regenval extremer wordt zagen wetenschappers dus al een tijdje aankomen. "Rond 2000 erkenden de meesten wel dat het klimaat verandert en dat dat mede komt door menselijk handelen", zegt Van Aalst. "Maar wat precies de gevolgen zijn, en hoe de extremen veranderen, dat hebben we onderschat."

Zware regenval en de gevolgen ervan worden door veel factoren beïnvloed, zegt de KNMI-directeur. "Ook windstromen hebben bijvoorbeeld grote invloed op waar, wanneer en hoeveel het regent. Ook hebben we vaak te eenvoudig gedacht over afzonderlijke problemen, terwijl als ze samenkomen de problemen elkaar kunnen versterken."

Dat maakt aanpassing aan klimaatverandering ingewikkeld, zegt Van Aalst. "In Nederland zie je bijvoorbeeld dat zomers gemiddeld droger worden, maar de regenval op sommige momenten juist veel heviger is. Dat bijt elkaar, want we moeten ons aan meerdere risico's tegelijkertijd aanpassen."

Waarschuwingssystemen

De overstromingen in Limburg in 2021 lieten zien dat ook Nederland kwetsbaar is, ook al hebben we de waterbescherming hier volgens Van Aalst "exceptioneel goed op orde". "Andere Europese landen hebben minder gedaan en zullen een been moeten bijtrekken. Maar ook in Nederland moeten we investeren in onder meer waarschuwingssystemen."

Voor bijvoorbeeld België en Duitsland waren de overstromingen van recente jaren, met honderden doden tot gevolg, een wake-up call. Van Aalst: "Bescherming tegen water begint in alle landen van Europa hoog op de agenda te komen, helaas soms wel een beetje door schade en schande."

"Maar in ontwikkelingslanden is de situatie nog veel ingewikkelder. Die kunnen zich goede infrastructuur vaak niet veroorloven en daar is het dus des te belangrijker om goede waarschuwingssystemen te ontwikkelen om slachtoffers te voorkomen. Het is een illusie dat overal de bescherming op Nederlands niveau komt."