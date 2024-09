Trump in veiligheid gebracht na schoten bij golfclub in Florida

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is in veiligheid gebracht nadat er in zijn omgeving was geschoten. Trump was aan het golfen op zijn Trump International Golf Club in Florida.

De politie en de Secret Service hebben een persconferentie aangekondigd. De Secret Service is verantwoordelijk voor de beveiliging van Trump.

Het Witte Huis laat weten dat president Biden en presidentskandidaat Harris op de hoogte zijn gebracht en "opgelucht" waren dat Trump veilig is. De Democratische presidentskandidaat liet op X weten ingelicht te zijn. "Ik ben blij dat hij veilig is. Geweld hoort niet thuis in Amerika", schrijft Harris.

Eerdere aanslag

Trump werd twee maanden geleden door een schutter onder vuur genomen tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De Republikeinse presidentskandidaat raakte daarbij gewond aan een oor. Een man in het publiek kwam om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

De aanslagpleger schoot vanaf het dak op een nabijgelegen gebouw. Hij werd doodgeschoten door een scherpschutter. Sinds de aanslag is de beveiliging rondom Trump opgeschroefd.