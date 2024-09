FBI: lijkt erop dat Trump doelwit aanslag was, verdachte opgepakt

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is vandaag klaarblijkelijk het doelwit geweest van een aanslag, zegt de FBI. Een man werd ontdekt met een vuurwapen bij het hek van de golfclub waar Trump aan het golfen was. De verdachte werd vervolgens beschoten door beveiligers. Hij is aangehouden.

Trump werd snel in veiligheid gebracht. Het incident gebeurde op zijn Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida.

Volgens de Secret Service was de verdachte op een afstand van zo'n 350 tot 450 meter tot de oud-president. Bij de verdachte vond de politie een wapen van het type AK-47 met een vizier, twee rugtassen en een GoPro-camera. Toen hij werd ontdekt, vluchtte hij in een SUV, waarna hij even verderop kon worden aangehouden.

Verschillende Amerikaanse media melden dat de verdachte Ryan Wesley Routh heet. Drie hoge politiefunctionarissen zeggen tegen MSNBC dat hij 58 jaar is.

Het is niet duidelijk of hij op het punt stond een schot af te vuren of Trump of zijn beveiligers. De verdachte was dus op honderden meters van de oud-president, maar "met zo'n soort geweer met vizier is dat geen grote afstand", zei de lokale sheriff.