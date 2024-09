FBI: lijkt erop dat Trump doelwit aanslag was

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is vandaag klaarblijkelijk het doelwit geweest van een moordaanslag, zegt de FBI. Een man verscheen met een vuurwapen bij het hek van de golfclub waar Trump aan het golfen was. De verdachte werd vervolgens beschoten door beveiligers. Hij is aangehouden.

Trump werd snel in veiligheid gebracht. Het incident gebeurde op zijn Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida.

Volgens de Secret Service was de verdachte op een afstand van zo'n 350 tot 450 meter tot de oud-president. Het is niet duidelijk of hij een schot kon afvuren op Trump of zijn beveiligers.

Bij de verdachte vond de politie een wapen van het type AK-47 met een vizier, twee rugtassen en een GoPro-camera. Toen hij werd ontdekt, vluchtte hij in een SUV, waarna hij even verderop kon worden aangehouden.

Biden en Harris betuigen medeleven

Het Witte Huis laat weten dat president Biden en presidentskandidaat Harris op de hoogte zijn gebracht en "opgelucht" waren dat Trump veilig is. De Democratische presidentskandidaat liet op X weten ingelicht te zijn. "Ik ben blij dat hij veilig is. Geweld hoort niet thuis in Amerika", schrijft Harris.

In een mail aan zijn aanhangers, geciteerd door onder meer persbureau AP, laat Trump weten dat hij in veiligheid is en dat het goed met hem gaat.

Eerdere aanslag

Trump werd twee maanden geleden door een schutter onder vuur genomen tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De Republikeinse presidentskandidaat raakte daarbij gewond aan een oor. Een man in het publiek kwam om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

De aanslagpleger schoot vanaf het dak op een nabijgelegen gebouw. Hij werd doodgeschoten door een scherpschutter. Sinds de aanslag is de beveiliging rondom Trump opgeschroefd.