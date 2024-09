Beveiliging Trump opent vuur op man met geweer, FBI vermoedt poging tot aanslag

De Amerikaanse Secret Service heeft het vuur geopend op een man die zich met een geweer ophield in de buurt van oud-president Trump. De FBI gaat ervan uit dat de man van plan was een aanslag te plegen op de Republikeinse presidentskandidaat.

Het incident vond plaats op de Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida waar Trump aan het golfen was. Een agent van de Secret Service was alvast vooruitgelopen om de volgende hole te inspecteren toen hij de loop van een geweer uit te struikgewas zag steken. Hij opende daarop het vuur. Onduidelijk is nog of de man ook terugschoot.

De man bleek zijn geweer door het hek van de golfclub te hebben gestoken. Toen hij was ontdekt, vluchtte hij weg in een auto. Doordat een omstander het nummerbord daarvan kon doorgeven, kon de politie hem enkele kilometers verderop aanhouden.

'Geen grote afstand'

Trump werd snel in veiligheid gebracht. In de bosjes waar de man zich had opgehouden vonden agenten een wapen van het type AK-47 met een vizier, twee rugtassen en een GoPro-camera. Volgens de Secret Service was de verdachte op een afstand van zo'n 350 tot 450 meter tot de oud-president.