Zedenzaak in Barendrecht, man (45) vast als verdachte

Een 45-jarige man uit Barendrecht wordt verdacht van het misbruiken van minderjarigen. De Telegraaf meldt dat het gaat om een "zeer ernstige en omvangrijke zedenzaak". Het Openbaar Ministerie wil tegenover de NOS nog geen toelichting geven.

De man kwam bij politie en justitie in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan en hij zichzelf had gemeld op een politiebureau. De Barendrechter is dinsdag aangehouden. Vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten.

De Telegraaf meldt dat hij "kinderen van wisselende leeftijd" heeft misbruikt. Dat zou bij hem thuis en op andere locaties zijn gebeurd. De man zou de kinderen kennen van verenigingen en via kennissen. Zijn woning zou inmiddels zijn doorzocht.

De burgemeester van Barendrecht is volgens de krant ook op de hoogte van de zaak.