Toneelprijs Theo d'Or voor Maria Kraakman

De belangrijkste Nederlandse toneelprijs gaat dit jaar naar Maria Kraakman. Ze is onderscheiden met de Theo d'Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie van het jaar in een dragende rol.

Kraakman kreeg de prijs voor haar rol als strafrechtadvocaat die is gespecialiseerd in zedendelicten in het stuk Prima Facie van ITA.

Geen genderonderscheid

De toneelprijs werd dit jaar voor het eerst niet meer apart voor beste mannelijke en vrouwelijke rollen uitgereikt. De organisatie vindt dat genderonderscheid niet meer past in deze tijd.

Theaterkoepel VSCD reikt de toneelprijzen jaarlijks uit.