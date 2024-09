Pogacar toont goede vorm richting WK met solowinst in GP Montréal

Pogacar is vastbesloten om als derde renner ooit in één jaar de Giro d'Italia, de Tour de France én het WK te winnen. Alleen Eddy Merckx (1974) en Stephen Roche (1987) kregen dat voor elkaar.

De Grand Prix Cycliste de Montréal is een koers van in totaal 209,1 kilometer door de Canadese stad Montréal. Maar liefst zeventien maal rijden de renners een omloop van 12,3 kilometer met daarin 269 hoogtemeters.

Daarmee is het een koers voor ware klimmers geworden. Ze hoeven steeds niet al te lang te klimmen, maar tel alles bij elkaar op en het aantal hoogtemeters is toch vrij fors, zo'n 4.500. De Côte de Camillien-Houde is de pittigste klim van de omloop met 1,8 kilometer tegen een stijgingspercentage van 8 procent.

Vlucht houdt geen stand

Natuurlijk waren de ogen op voorhand ook al met name gericht op Pogacar, de wereldster van het wielrennen, die de GP Montréal in 2022 al eens won. En dus zette de ploeg van Pogacar - UAE - zich op kop om de koers te controleren.

Vluchters kregen in Montréal maar een voorsprong van enkele minuten. Slechts vier man in totaal kon wegsluipen: Michael Leonard, Gil Gelders, Dries De Bondt en later nog Matej Mohoric. Op zo'n 36 kilometer van de meet werden ze ingerekend door Pogacar en co.