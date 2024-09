Goud judoka Van Dijke bij grand prix Zagreb in hogere gewichtsklasse

Bij grandprixwedstrijden in Zagreb heeft judoka Sanne van Dijke goud in de wacht gesleept in de klasse tot 78 kilogram. Ze beschikte in de finale over meer inhoud dan de Kroatische Karla Prodan, die ze in de verlenging de baas was.

De 26-jarige Van Dijke judoot doorgaans in de klasse tot 70 kilogram en veroverde daarin vijf EK-medailles (twee keer goud), twee keer WK-brons en olympisch brons.

Vandaag kwam ze op weg naar de finale drie opponenten tegen en twee keer was Van Dijke binnen vier minuten al klaar. De finale tegen Prodan, die in 2020 EK-brons won, nam maar liefst acht minuten in beslag. Van Dijke won toen de Kroatische haar derde strafje kreeg.