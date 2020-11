RIVM: 4709 nieuwe besmettingen, bijna duizend minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4709 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 987 minder dan gisteren. In tien dagen tijd is het aantal positieve testen meer dan gehalveerd.

De bezetting in de ziekenhuizen is wel iets toegenomen, maar volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is dat geen reden voor bezorgdheid. Er zijn 177 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat zijn 28 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 40 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat betekent 4 nieuwe opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2317 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2295), van wie 600 op de IC (gisteren: 598). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen, maar de algemene lijn blijft volgens Kuipers dalen. En dat zal de komende tijd te zien zijn in de cijfers, voorspelt hij.