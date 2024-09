Hoe gevaarlijk ook, aantal bootmigranten naar Canarische Eilanden blijft stijgen

Assane Ndiaye oogt opgelucht, zijn zwarte pet achterstevoren, een brede lach op zijn gezicht. "We wachten tot we naar het Spaanse vasteland worden overgebracht", vertelt hij in een videogesprek. "Dat is waar we ons nu mee bezighouden. De rest van de tijd sporten we."

Assane is nu een week op Tenerife, een van de Canarische Eilanden. Samen met zijn vrienden deed hij er tien dagen over om het eiland te bereiken, op een bootje vanuit het Senegalese vissersdorp Mbour.

Recordjaar

Hij is een van de ruim 25.500 mensen die dit jaar vanuit West-Afrika over de Atlantische Oceaan de Canarische Eilanden hebben bereikt. Ten opzichte van vorig jaar is dat een toename van 123 procent. En 2023 wás al een recordjaar.

De overtocht is levensgevaarlijk. Vanuit Senegal leggen boten zo'n 1500 kilometer af voor ze de eilanden bereiken. De zee is onstuimig en de houten boten zijn vaak overvol. Volgens de organisatie Caminando Fronteras zijn dit jaar al meer dan 5000 mensen omgekomen op deze 'Atlantische route'.