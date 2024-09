Heracles en Almere blijven zegeloos dit eredivisieseizoen: 0-0 in Almelo

Even daarvoor kende scheidsrechter Allard Lindhout een penalty toe aan Almere voor een vermeende overtreding van doelman Fabian de Keijzer op Kornelius Hansen. De Noorse aanvaller liet Ruben Roosken zijn hielen zien in het Almelose strafschopgebied en viel over De Keijzer.

Lindhout wees direct naar de stip, maar na ingrijpen van de VAR moest de arbiter dat besluit herzien. Het was een duidelijke duik van Hansen, geen overtreding van De Keijzer.

Haye valt in bij Almere

Bij Almere City debuteerden verdediger James Lawrence, elfvoudig international van Wales, en Anas Tahiri, de afgelopen drie seizoenen nog actief voor sc Heerenveen, en in de tweede helft viel Thom Haye, ook ex-Heerenveen en twee dagen geleden aan de selectie toegevoegd, in voor Tahiri.

Haye kon in de slotfase niet het verschil maken en dat gold eveneens voor Heracles-spits Kulenovic, die in de 77ste minuut werd gewisseld. Hoewel Heracles in de slotfase de betere ploeg was en 't Zand in blessuretijd een kans kreeg, vielen er geen doelpunten meer in Almelo.