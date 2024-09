EK-sterren leiden Barcelona tegen Girona naar vijfde overwinning op rij

FC Barcelona is ook na vijf duels nog foutloos in de Spaanse competitie LaLiga. Girona, dat afgelopen seizoen tweemaal won van Barcelona, werd in een eenzijdige derby voor eigen publiek opzij geschoven: 1-4.

Barcelona probeerde in een hoog tempo de Girona-defensie, waar Daley Blind als basisspeler deel van uitmaakte, te ontmantelen. Die linie stond prima, totdat David López de mist inging. Hij verspeelde de bal aan Lamine Yamal, die het presentje behendig uitpakte. Nog voor rust rondde opnieuw Yamal met een geplaatst schot een vlotte aanval af.

Europese titel

Dani Olmo, die net als Yamal deze zomer een groot aandeel had in de Europese titel voor Spanje, scoorde na rust met een hard schot uit een lastige hoek en Pedri slalomde naar de 0-4. Doordat doelman Paulo Gazzaniga een paar keer optrad en Barça kansen verkwistte, bleef Girona erger bespaard. Cristhian Stuani deed met een intikker zelfs nog iets terug.

In de slotfase kreeg invaller bij Barcelona Ferran Torres nog een rode kaart,