Verstappen vertrekt hoopvol uit Bakoe: 'Kunnen misschien weer structureel meedoen'

Piastri won de race voor Charles Leclerc, die twee weken geleden nog zegevierde in Monza. En de race daarvoor werd gewonnen door Norris. De topteams in de Formule 1 zitten heel dicht bij elkaar.

"In zekere zin is dat een voordeel", aldus Verstappen met het oog op de WK-stand, "maar ik wil niet steeds op de vijfde of zesde plaats eindigen. We moeten het beter doen."

Pérez biedt hoop

Verstappen put hoop uit de race die Pérez afwerkte. Tot zijn crash met Sainz was een podiumplaats in zicht, de winst zelfs nooit heel ver weg. "Je ziet aan de prestatie van Checo (Pérez, red.) dat als de afstelling van de auto beter in orde is, er meteen veel meer mogelijk is. Hij deed weer mee om de overwinning."

"Vanaf nu kunnen we weer structureel meedoen als we de auto steeds een beetje beter maken." Maar of dat ook volgende week in Singapore het geval is? "Dat moeten we afwachten."