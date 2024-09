Oranje-tennissers weer kwartfinalist Davis Cup door zwaarbevochten dubbelzege

De Nederlandse tennissers hebben zondagavond in de groepsfase van de Davis Cup voor de derde keer op rij een plaats in de kwartfinales weten te bemachtigen.

Oranje verloor in Bologna weliswaar met 2-1 de afsluitende ontmoeting met Italië, maar haalde dankzij de winst in het dubbelspel wel het benodigde punt binnen. Wesley Koolhof en de uitblinkende Botic van de Zandschulp versloegen Simone Bolelli en Andrea Vavassori met 7-6 (5), 7-5.

Door die ene winstpartij eindigt Nederland als tweede in de poule achter Italië. Brazilië en België zijn uitgeschakeld. De kwartfinales van de Davis Cup vinden vanaf 19 juni plaats in het Spaanse Málaga.

"Ik ben waanzinnig trots op deze jongens", jubelde teamcaptain Paul Haarhuis. "Het verschil in de wedstrijden was deze week ontzettend klein. Het voelt goed dat we weer naar Málaga mogen gaan."

Druk was hoog

De druk was hoog voor Koolhof/Van de Zandschulp, nadat Oranje op een 2-0 achterstand was gekomen door nederlagen van Van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in het enkelspel.

Van de Zandschulp verloor van Matteo Berrettini (6-3, 4-6, 4-6) en Griekspoor ging ten onder tegen Flavio Cobolli: 6-7 (4), 6-4, 3-6.