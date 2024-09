Davis Cup-team op rand uitschakeling na verlies Griekspoor en Van de Zandschulp

De Nederlandse tennissers hebben vanavond in de groepsfase van de Davis Cup nog één kans om zich te kwalificeren voor de kwartfinales in november. Oranje moet daarvoor het afsluitende dubbelspel winnen in de ontmoeting met Italië, dat met 2-0 leidt.

Nederland wist vooraf dat het minstens één zege nodig had in de drie te spelen partijen tegen de Italianen. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor konden in Bologna dat beslissende punt niet in hun enkelspel over de streep trekken en liepen tegen een nederlaag aan.

Van de Zandschulp verloor van Matteo Berrettini (6-3, 4-6, 4-6) en Griekspoor ging ten onder tegen Flavio Cobolli: 6-7 (4), 6-4, 3-6.

Alles op het dubbelspel

Wesley Koolhof en Van de Zandschulp moeten nu proberen om Oranje via het dubbelspel alsnog voor het derde jaar op rij aan plaatsing voor de kwartfinales te helpen. Ze spelen tegen Simone Bolelli en Andrea Vavassori.

Italië was al geplaatst voor de volgende ronde, maar is door de zege op Nederland ook zeker van de groepswinst. Brazilië eindigt als tweede in de groep als Nederland ook het dubbelspel verliest. België is reeds uitgeschakeld.