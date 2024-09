Van der Poel kleurt EK op kasseien, maar Merlier wint sprint vlak voor Kooij

Mokkend en tierend hield op het Franse koekoeksjong de kopgroep het vol tot in de eerste van drie Limburg-lussen, waar drie kasseistroken en twee korte klimmetjes op de renners lagen te wachten.

En zowaar zagen we Le Berre hard op kop rijden op de stroken 'Op de Kriezel', maar als hij achterom keek kon hij de renners in het peloton al in de ogen kijken.

Van der Poel houdt woord

Daarna hielden Van der Poel en Pedersen woord met hun belofte om koers te maken in het lastige middenstuk.

Op de Kolmontberg (800 meter à 6,5 procent) gooiden de Denen de knuppel in het hoenderhok met Soren Kragh Andersen, Mads Wütz Schmidt en zelfs kopman Pedersen. Van der Poel nam de uitnodiging aan om de tegenstand te testen, maar meer dan een speldenprik was het niet.

In de tweede ronde gingen de alarmbellen wel af toen Van der Poel het op een hellende kasseistrook zelf probeerde. Dat lukte niet, maar even later reed hij wel weg met Matteo Trentin en Mikkel Bjerg in zijn wiel.