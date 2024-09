'Klaassen keert tot einde seizoen terug bij Ajax, maandag medische keuring'

Davy Klaassen maakt zijn comeback bij Ajax. Als hij maandag de medische keuring doorkomt, tekent hij een contract tot het einde van dit seizoen, zo melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Ajax wil niet reageren op de berichtgeving.

De 31-jarige middenvelder was sinds zijn vertrek bij Internazionale transfervrij en trainde sinds afgelopen week mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden. Coach Francesco Farioli vroeg hem al snel om bij het eerste team mee te trainen, raakte onder de indruk en drong bij de clubleiding aan op een contract voor Klaassen.

Kampioen met Inter

Voor Klaassen is het zijn tweede terugkeer in Amsterdam. In 2017 verliet hij Ajax voor Everton en na één seizoen in Engeland en twee jaar bij Werder Bremen keerde hij in 2020 terug bij Ajax.