Een treffer, acht gele kaarten bij zege Arsenal in Londense derby tegen Spurs

Arsenal heeft de Noord-Londense derby gewonnen van de Spurs. In het Tottenham Hotspur Stadium werd het 1-0 voor de Gunners. Bij Arsenal stond Jurriën Timber in de basis, hetzelfde gold voor Micky van de Ven bij Tottenham.

Scheidsrechter Jarred Gillett was in de eerste helft vooral druk met het bijhouden van de administratie. Maar liefst zeven keer moest hij een gele kaart uitdelen. En dat terwijl er zaterdagavond in het duel tussen Bournemouth en Chelsea ook al veertien maal geel werd getrokken. Ook Timber kreeg geel voor een stevige overtreding, die zelfs leidde tot een opstootje.

Gabriel scoort

Na rust kregen beide ploegen mogelijkheden, maar de 0-0 bleef lange tijd staan. In de 64ste minuut brak Gabriel de ban voor Arsenal: hij kopte raak uit een corner van Bukayo Saka.

Ondanks dat Tottenham veel meer balbezit had en ook meer schoten op doel loste, kon de nederlaag in de Londonse burenruzie niet worden voorkomen. Dejan Kulusevski kwam in de blessuretijd nog het dichtst bij het doel met een mooi afstandsschot.

Arsenal klimt door de zege naar de tweede plek op de ranglijst. Tottenham staat dertiende met slechts vier punten.