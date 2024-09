Vanavond op tv: Noodweer Midden-Europa • Frits van Eerd voor de rechter • Weerstand tegen parkeerheffingen

Zware regenval teistert Midden-Europa

Midden-Europa kampt met hevige regenval, die naar verwachting de komende dagen zal aanhouden. Zes mensen zijn door overstromingen om het leven gekomen. Gisteren overleden vier mensen in Roemenië, vandaag was er ook in Polen een dodelijk slachtoffer. In Oostenrijk verdronk een brandweerman.

Ook in de rest van de wereld waren er afgelopen week opvallend veel overstromingen. Wat is de rol van klimaatverandering? Te gast is weerman en klimaatwetenschapper Peter Kuipers Munneke.