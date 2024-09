Willem II beleeft makkelijke middag tegen slecht RKC

Ringo Meerveld verdubbelde na dertig minuten de voorsprong voor Willem II met een fraaie individuele actie. De middenvelder soleerde door de RKC-defensie en krulde de bal vervolgens in de verre hoek.

RKC mocht daarna niet mopperen dat Sandra voor Willem II nog op de paal schoot en dat een kopbal van Jesse Bosch rakelings naast het doel ging.

Doodeman beslist duel met gelukje

Na rust boorde Nick Doodeman al in de 52ste minuut de hoop van RKC definitief de grond in. De middenvelder zag zijn schot via een RKC-been met fortuin over doelman Jeroen Houwen in het doel vliegen, waarmee de wedstrijd was gespeeld.

Halverwege de tweede helft kreeg spits Oskar Zawada nog een opgelegde kans om RKC een treffer te schenken, maar hij zag zijn schot tegen de voet van doelman Thomas Didillon belanden.

Het was exemplarisch voor de matige middag voor de bezoekers uit Waalwijk. "Fraser, neem je rotzooi mee", klonk het vanuit het uitvak in Tilburg. RKC blijft na vijf speelronden als enige eredivisieclub puntloos.