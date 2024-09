ME voert charges uit tegen rellende Ajaxfans in Amsterdam, meerdere arrestaties

De onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over het vroegpensioen zijn voorlopig gestrand. De vakbonden hebben een eerste voorstel van het kabinet afgewezen. En het kabinet is nog niet van plan de bonden tegemoet te komen. Dat betekent dat de acties van de vakbonden, zoals stakingen bij de politie en in het openbaar vervoer, voorlopig doorgaan.

De Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) loopt tot en met 2025, voor daarna is er nog niets geregeld. Via de RVU kunnen mensen met een zwaar beroep maximaal drie jaar lang voor de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering van zo'n 1500 euro krijgen.