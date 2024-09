ME ingezet tegen rellende Ajaxfans bij politiebureau in Amsterdam

In Amsterdam is een groep Ajax-supporters aan het rellen. Volgens de politie richtten ze vernielingen aan bij het hoofdbureau van de politie aan de Marnixstraat en vernielen ze politieauto's.

De Mobiele Eenheid is aanwezig en stuurt mensen weg. Op beelden is te zien hoe in het zwart geklede mensen met maskers een fiets, stenen en andere objecten tegen politiebusjes gooien.

Trams Leidseplein vast

De groep demonstreerde aanvankelijk op het nabijgelegen Leidseplein tegen de politiestakingen waardoor Ajax vandaag voor de tweede keer een competitiewedstrijd mist. Op het Leidseplein werden trams tegengehouden door groepen fans. Er werd op de ramen geslagen.

De Amsterdammers zouden thuis tegen FC Utrecht spelen, maar die wedstrijd is afgelast omdat er geen politie bij aanwezig is. Agenten voeren actie voor een vroegpensioenregeling.