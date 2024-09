Van Gerwen na negen gemiste wedstrijdpijlen alsnog voorbij wereldkampioen Humphries

'Mooie pot'

"Ik had het mezelf makkelijker moeten maken. Negen matchdarts: pure stomheid", zei Van Gerwen na het duel. "Ik moet mezelf altijd in de beste positie zetten. Dat was nu moeilijk, maar het was een mooie pot."

"Ik speel niet vaak met mijn gezin in de zaal, die kans heb ik nooit. Nu wel. Dus ik ben echt aan het genieten hier", legde de darter uit in de AFAS Live in de hoofdstad.