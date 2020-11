Marathon van Rotterdam viert jubileum volgend jaar in het najaar

Al 39 edities achtereen wordt de marathon van Rotterdam in het voorjaar georganiseerd - sinds 1983 steevast in april - maar voor het jubileum wordt uitgeweken naar het najaar. De 40ste marathon in de Maasstad zal gelopen worden op zondag 24 oktober.

Uiteraard is de coropapandemie de reden om uit te wijken naar later in 2021, zoals ook dit jaar een streep ging door de oorspronkelijke datum van 5 april en de blik naar eind oktober ging. Al in juli werd duidelijk dat ook die nieuwe datum niet haalbaar was.

Door ook voor volgend jaar een dag in oktober te prikken hoopt de organisatie alsnog een mooie jubileumeditie te kunnen vieren. "De kans dat een massaal en feestelijk evenement als de marathon van Rotterdam met al zijn grandeur op een veilige manier door kan gaan, is in oktober veel groter dan in april", aldus organisator Mario Diks.

De Rotterdamse wedstrijd, die een week eerder wordt voorafgegaan door de marathon van Amsterdam, is niet de enige lentemarathon die in 2021 naar de herfst uitwijkt. Ook in Londen (3 oktober) en Tokio (17 oktober) gaat pas ver na de zomer hardgelopen worden over de klassieke afstand van 42.195 meter.