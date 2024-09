Piastri wint spannende GP in Azerbeidzjan, Verstappen eindigt achter Norris

Oscar Piastri heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. Het is de tweede GP-zege in de carrière van de Australiër.

Piastri bleef Leclerc voor in een spannend gevecht om de zege. Sergio Pérez en Carlos Sainz zetten in de laatste ronden nog de aanval in op Leclerc, maar klapten samen hard van de baan.

Max Verstappen eindigde na een matige wedstrijd op de vijfde positie. Lando Norris begon de race als vijftiende na een totaal mislukte kwalificatie, maar vocht zich terug naar P4.

Norris loopt drie punten in op Verstappen in het WK, mede vanwege het bonuspunt voor de snelste raceronde. Bij de constructeurs is McLaren voorbij aan Red Bull Racing. Voor McLaren is het de eerste keer sinds 2012 dat het team aan de leiding gaat in het WK.

Bekijk hier de nieuwe stand in het wereldkampioenschap Formule 1: