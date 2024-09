Oostenrijk zet zich schrap voor overstroming dam, leger Tsjechië zet helikopters in

In de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk kan het stuwmeer Ottenstein am Kamp elk moment overstromen. Het crisisteam in de regio verwacht dat het water in de loop van de middag over de muur van het meer zal stromen. Het leger staat klaar om hulp te verlenen.

In de omgeving van het meer wordt een vloedgolf verwacht. "De situatie zal zeker verslechteren", zegt de burgemeester van het plaatsje Gars, stroomafwaarts van de rivier de Kamp. In de hele deelstaat zijn bewoners van 1100 huizen geëvacueerd. De deelstaat in het noordoosten van het land is uitgeroepen tot rampgebied.

Midden-Europa wordt geteisterd door hevige regenval, die naar verwachting de komende dagen zal aanhouden. Gebieden in Roemenië, Polen, Tsjechië en Oostenrijk kampen met overstromingen. In Roemenië kwamen gisteren vier mensen om het leven. Vandaag is in Polen iemand verdronken en in Oostenrijk is een brandweerman omgekomen.

'Overstromingstoerisme'

Zowel de Poolse premier Tusk als de Tsjechische premier Fiala roept zijn burgers dringend op instructies van de hulpdiensten op te volgen. Sommige mensen in Tsjechië weigeren hun woning te verlaten. "Hiermee brengen ze niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook hulpverleners die hen moeten redden als de situatie verslechtert", aldus de Tsjechische premier Petr Fiala.

Tusk herhaalde zijn oproep aan inwoners van het gebied zichzelf in veiligheid te brengen: