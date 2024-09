Go Ahead Eagles boekt mede door heerlijke stift Edvardsen zege bij Sparta

Go Ahead Eagles heeft na een gemakkelijk eerste uur en spannend slot gewonnen op bezoek bij Sparta, 1-2. De Zweed Victor Edvardsen zorgde met een fraaie stift voor het absolute hoogtepunt van de tweede zege dit seizoen van de Deventenaren.

Trainer Paul Simonis keerde in zijn debuutseizoen als hoofdtrainer met Go Ahead Eagles terug bij de club waar hij vijftien jaar als jeugdtrainer werkte. Hij moest op het laatste moment nog een wijziging doorvoeren. Linksback Dean James haakte af in de warming-up, waardoor Aske Adelgaard aan de wedstrijd begon.

Sparta, dat begon met de in het tot vandaag ongeslagen seizoen vertrouwde elf, kreeg in de openingsfase kansjes via Tobias Lauritsen en Arno Verschueren. Daarna nam Go Ahead de wedstrijd in handen.

Het resulteerde in de 21ste minuut in het eerste doelpunt. Jakob Breum kapte slim naar binnen en maakte de 0-1 met een droge schuiver.