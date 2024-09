Succession in 't echt: geheime rechtszaak begint over erfgenaam Murdochs media-imperium

In de Amerikaanse stad Reno begint morgen een geheim proces over de opvolging binnen Rupert Murdochs persimperium. De mediamagnaat wil dat zijn zoon Lachlan meer zeggenschap krijgt dan diens zussen en broer. Zeg maar Succession in het echt.

Er staat veel op het spel: de 93-jarige Murdoch is een van de machtigste namen in de mediawereld. Door zijn bedrijven News Corp en Fox is hij eigenaar van belangrijke conservatieve mediakanalen als Fox News, The Wall Street Journal en The Times.

De opvolging binnen de bedrijven werd 25 jaar geleden geregeld door het belang van Murdoch daarin onder te brengen in een stichting. Na zijn dood zouden zijn oudste kinderen Prudence, Elisabeth, Lachlan en James daarover gezamenlijk de zeggenschap krijgen.

Conservatieve koers

In de tussentijd groeide Murdochs zoon Lachlan echter uit tot de gedroomde opvolger van zijn vader, aangezien hij diens conservatieve ideeën deelt. De andere nazaten gelden als meer progressief. Vorig jaar schoof senior daarom zijn oudste zoon naar voren als nieuwe voorzitter van Fox en News Corp. Daarnaast werd in het geheim gewerkt aan het terugdringen van de invloed van de andere drie.

Uit gelekte documenten blijkt dat Murdoch vreest dat een gezamenlijke leiding zou leiden tot onenigheid onder zijn kinderen en daarmee tot een waardedaling van het bedrijf. Ook zou een conservatieve koers winstgevender zijn en moet Lachlan volgens hem daarom de vrije hand krijgen.

Probleem van Murdoch is dat de voorwaarden van zo'n stichting in principe niet gewijzigd kunnen worden. Alleen als de miljardair kan aantonen dat hij niet "te kwader trouw handelt" kan daar een uitzondering op worden gemaakt. Hij moet dan bewijzen dat de rechten van al zijn kinderen niet geschonden worden en hij niemand onheus voortrekt. Prudence, Elisabeth en James zullen betogen dat daar juist wel sprake van is.

Protest tegen geheimhouding

De rechtszaak dient vanaf maandag in Reno onder de naam Trust Doe 1, omdat de familie gevraagd heeft om privacy in de zaak. Meerdere mediabedrijven als persbureau AP, The New York Times en CNN pleiten ervoor om die geheimhouding op te heffen.

Volgens de mediabedrijven is het belang voor de maatschappij namelijk te groot om hierover buiten het oog van de samenleving beslissingen te nemen. Ze wijzen erop dat Murdochs mediabedrijven duizenden werknemers tellen, miljoenen mensen van nieuws voorzien en een grote politieke speler zijn in zowel de media als de politiek.

Succession

Het succes van de in Australië geboren Murdoch startte zeventig jaar geleden toen hij in zijn moederland een kleine krant van zijn vader overnam. Door een versoepeling in de mediawet kon hij vanaf de jaren 80 meerdere krantentitels verwerven, waarna zijn interesse zich ook uitbreidde naar televisiezenders. In 1996 lanceerde hij Fox News, dat een uitgesproken rechts geluid bracht in het Amerikaanse medialandschap.

De opvolgingsperikelen van de steenrijke zakenman vormden in 2018 de inspiratie voor de succesvolle tv-serie Succession met Brian Cox in de hoofdrol van patriarch. Bedenker Jesse Armstrong wilde aanvankelijk een film maken over de Murdochs, maar koos er uiteindelijk voor het verhaal in fictie te vertellen als commentaar op macht, kapitalisme en familiebanden.