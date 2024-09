Acht migranten omgekomen in het Kanaal bij Frankrijk

Op het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker acht migranten om het leven gekomen. Ze probeerden Groot-Brittannië te bereiken.

Volgens de lokale autoriteiten was de boot met 59 opvarenden overvol. Het ging aan het begin van de nacht mis, toen de boot nog maar net van de Franse kust was vertrokken. De boot zou zijn gescheurd op de rotsen.

Baby in het ziekenhuis

Zes mensen, onder wie een baby van tien maanden, liggen in het ziekenhuis. Overlevenden worden opgevangen in een sporthal in het Noord-Franse kustplaatsje Ambleteuse. De opvarenden komen onder meer uit Eritrea, Syrië, Afghanistan en Iran.

Eerder deze maand kwamen dertien migranten om het leven op het Kanaal toen hun boot op weg naar Engeland kapseisde. Het was het dodelijkste bootongeluk in het Kanaal van dit jaar.

Tot nu toe zijn er dit jaar zeker 43 migranten op het Kanaal om het leven gekomen of vermist geraakt. Daarmee is 2024 nu al het dodelijkste jaar sinds 2018.

Er worden veel pogingen gedaan om het Kanaal over te steken. De Franse kustwacht zegt dat er zaterdag achttien migrantenboten in de gaten werden gehouden en dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag 200 schipbreukelingen uit het Kanaal gered. Daarbij was een aantal boten "in zeer slechte staat".