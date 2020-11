NOS Voetbalpodcast #123: 'De nieuwe trainer van ADO wordt een soort pop'

In de NOS Voetbalpodcast praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs over het afgelopen eredivisieweekend. Het gaat onder meer over vertrekkende trainers: John van den Brom die FC Utrecht inruilt voor Racing Genk en het ontslag van Alexander Rankovic bij ADO Den Haag.

Over dat laatste feit heeft Vermeulen een duidelijke mening. "ADO Den Haag is volkomen in de war. Vorig jaar zijn ze door een wonder in eredivisie gebleven en nu is het net alsof ze alsnog proberen te degraderen. Het is volkomen idioot wat daar gebeurt. Waarom wordt die club zo om zeep geholpen?"

Naast de tegenvallende resultaten (ADO staat na acht wedstrijden zestiende in de eredivisie) is Rankovic ook ontslagen omdat hij niet goed kon opschieten met Martin Jol, onbezoldigd hoofd van het technische hart van de club. "De trainer die nu komt wordt een soort pop", zegt Elshoff. "Dat wil je als trainer toch ook eigenlijk niet? Dan moet je de hele tijd ja-knikken."