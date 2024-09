Duikers ruimen kilo's lood op in zee bij Zoutelande

Duikers hebben dit weekend kilo's lood opgeruimd dat in zee lag voor de kust van Zoutelande. Het gaat om lood dat achterblijft na het sportvissen. In de sportvisserij wordt al jaren gesproken over het stoppen met het gebruik van lood.

Sportvissers gebruiken lood om hun lijn te verzwaren. Als lijnen breken, belandt het lood op de bodem van de zee. Sportvisserij Nederland wilde in 2018 al helemaal af van vislood. Er zijn alternatieven voor lood in de sportvisserij (bijvoorbeeld steen, glas of ijzer). Wel zijn die vaak duurder en groter.

Vijf kilo op twee meter

Hoeveel lood er precies in de Nederlandse sloten, meren en zeeën ligt, is niet bekend. Vijf duikers verzamelden op verzoek van stichting Gezond Water lood langs de Zeeuwse kust. Duiker Roel van der Mast heeft op twee vierkante meter bodem zo'n vijf kilo lood bijeengeraapt, schat hij. "Dit kun je langs de hele kust doen", zegt hij tegen Omroep Zeeland.