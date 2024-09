Venezuela pakt buitenlanders op om 'complot tegen Maduro'

In Venezuela zijn gisteren zes buitenlanders opgepakt, omdat ze het plan zouden hebben gehad om het land "te destabiliseren" en president Maduro te vermoorden. De arrestaties werden door de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt in een persconferentie op de staatstelevisie.

Het gaat om drie Amerikanen, twee Spanjaarden en een Tsjech. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteravond dat er een Amerikaanse militair is opgepakt en dat er onbevestigde berichten zijn over de arrestatie van twee andere Amerikanen. De Spanjaarden hebben volgens Venezuela banden met de Spaanse inlichtingendiensten. De Spaanse regering ontkent dit, melden Spaanse media.

'Complot'

Volgens de Venezolaanse regering zitten de zes in een complot van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA om de regering omver te werpen en meerdere leiders in het land te vermoorden.

Het is een beschuldiging die vaker vanuit Venezuela te horen is. Maduro is sinds 2013 aan de macht en zegt al jaren dat de Verenigde Staten hem proberen weg te krijgen via sancties en geheime operaties.

In een verklaring schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: "Elke claim van Amerikaanse betrokkenheid bij een complot om Maduro omver te werpen is categorisch onjuist. De Verenigde Staten blijven een democratische oplossing voor de politieke crisis in Venezuela steunen."

Spanningen lopen op

De bekendmaking van de arrestaties komt twee dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties had opgelegd aan zestien bondgenoten van Maduro. Amerika beschuldigt hen van belemmering van de stembusgang bij de Venezolaanse presidentsverkiezingen in juli en mensenrechtenschendingen.

Eerder deze week erkende het Spaanse parlement oppositiekandidaat González als winnaar van die verkiezingen. Nadat de Venezolaanse justitie had aangekondigd dat er een aanhoudingsbevel was voor González, vluchtte hij naar Spanje. De Spaanse premier Sánchez wenste hem in een gesprek "een warm welkom". Een Spaanse minister beschuldigde Maduro ervan dat hij een dictatuur voert. Dat was voor Venezuela reden om zijn ambassadeur in Spanje terug te halen.

Aanhangers van Maduro zijn woedend over de rol van Spanje en riepen op tot het verbreken van de economische en diplomatieke banden met Spanje.

Fraude

Volgens de kiescommissie heeft Maduro de verkiezingen van 28 juli gewonnen met 52 procent van de stemmen. De oppositie heeft echter, tot verrassing van de regering, de hand weten te leggen op 80 procent van de telbladen van de stemmachines. Daaruit komt het beeld naar voren dat González twee keer zoveel stemmen kreeg als Maduro.

Ook de Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat de regering van Maduro heeft gefraudeerd en hebben González als verkiezingswinnaar erkend.

Protesten neergeslagen

Ondanks de internationale veroordelingen over het gebrek aan transparantie riep het Venezolaanse hooggerechtshof Maduro in augustus uit tot winnaar van de verkiezingen. Het hof bestaat voor een groot deel uit Maduro-loyalisten en gaat vrijwel nooit tegen de belangen van de president in. Protesten tegen de uitslag werden hard neergeslagen. Zeker 23 mensen kwamen daarbij om het leven. In de eerste tien dagen na de verkiezingsuitslag zijn ten minste 1500 mensen opgepakt.