Azerbeidzjan wil zichzelf met Formule 1 op de kaart zetten, maar laat niet alles zien

Azerbeidzjan wil de rest van de wereld vooral de pracht en praal van Bakoe laten zien. De schaduwzijde wordt niet belicht van het land waar sinds 1988 een oorlog woedt. Inzet van die oorlog is de regio Nagorno-Karabach. In de Sovjettijd was de provincie onderdeel van de Azerbeidzjaanse Socialistische Sovjetrepubliek, hoewel de bevolking overwegend bestond uit Armeniërs.

Na hevige gevechten met duizenden burgerdoden kreeg Armenië de regio in 1993 in handen. Een vredesverklaring werd nooit getekend, het geweld laaide geregeld op. In september 2023 nam Azerbeidzjan met een militair offensief de controle over het gebied over. Het merendeel van Armeense bevolking ontvluchtte Nagorno-Karabach uit angst voor etnische zuiveringen.

Vragen over die oorlog en de gevolgen daarvan voor de Formule 1 worden niet op prijs gesteld en niet beantwoord door Huseynova. De oorlog is politiek en daar wil de organisatie ver vandaan blijven.

Peperdure bliksemafleider

Azerbeidzjan wil de rest van de wereld liever verleiden met sportevenementen. Noem het een peperdure bliksemafleider. "De Formule 1 is een kans om te laten zien dat we in staat zijn grote evenementen te organiseren."

"Sinds de eerste editie in 2016 is de aandacht voor ons land enorm toegenomen. Het brengt duizenden fans naar de stad en creëert bovendien veel werkgelegenheid", zegt Huseynova.